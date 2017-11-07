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Serdar Turgut: Washington, Yıldırım sadece Zarrab’ı konuşmaya gelecek gibi hazırlanıyor

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Zarrab davası için hazırlanmış olan 56 sayfalık iddianameyi baştan sona dikkatle okudum.

Kamuoyuna açık mahkeme 27 Kasım’da başlamadan önce iddianame üzerinde bir şey söylemeyeceğim.

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Bu arada Washington’daki birimler, sanki Başbakan Binali Yıldırım’ın sadece bu konuyu konuşmaya geleceğini düşünüyormuş gibi bu iddianame üzerine yoğunlaştılar. Çarşamba günü başlayacak görüşmeler için bunun üzerinde yoğun çalışıyorlar.

Eğer Amerikan birimlerinin düşündüğü doğruysa Başbakan Binali Yıldırım’ın bu hafta işinin hayli zor olacağını söyleyebilirim.

Serdar Turgut’un yazısı 

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