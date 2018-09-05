Serdar Turgut: Washington, Türkiye ile İran ve Rusya’nın anlaşmazlığa dönüşmesini umuyor

Washington’daki birimler İdlib hakkında çözüm üretmeye çalışan Türkiye ile İran ve Rusya’nın anlaşmazlığa düşmesini ve Amerika’nın da bu anlaşmazlık üzerine bir oyun planı kurmasını düşünüyorlar. Amerika’da böyle bir anlaşmazlığın boyutu büyüdüğü takdirde bunun Türkiye’yi, Rusya ve özellkle İran ile karşı karşıya getirmesinin kendilerine bir avantaj sağlayacağını düşünüyorlar.

Bu yüzden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Rusya ve Suriye rejiminin yapacağı bir askeri harekta destek verirken, durmadan Amerika’nın buna karşı olduğunu açıklayarak kendilerine Türkiye’nin almış olduğu pozisyona yakın bir pozisyon oluşturmaya çalışıyorlar. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 23 Ağustos’ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin tavrını tekrar vurguladığı belirtiliyor burada.

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Washington özellikle üç ülke liderinin, 7 Eylül’de İran’da yapılacak zirvesinin sonuçlarını merakla bekliyor ve o zirvede Türkiye ile diğerlerinin yaklaşımlarındaki farklılığın boyultlarının bir büyük anlaşmazlığa dönüşmesini umuyor.

Serdar Turgut’un yazısı