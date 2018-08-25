Serdar Turgut: Washington, İdlib stratejilerinin Türkiye-Rusya işbirliğiyle bozulabileceğini görüyor

Amerika anlayacağınız İdlib’de işleri daha da karıştırmaya çalışıyor. Bu karışıklıktan kendi kontrollerinde bir düzen çıkacağının hesabını yaptılar Washington’da. Bu stratejinin onlar toplantıya gitmeden YPG heyeti ile görüşen Brett McGurk tarafından İlham Ahmed’e iletildiği söylendi bana Washington kaynakları tarafından.

Washington’daki birimler işte bu yüzden Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik manevraları dikkatle izliyorlar çünkü bu İdlib stratejilerinin Türkiye-Rusya işbirliğiyle bozulabileceğini görüyorlar.

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Moskova çatışmasız bir çözüm istediğinden İdlib’e ortak harekat yapma konusunda YPG Şam ile anlaşamasa da Fırat’ın doğusu hakkında bir anlaşma olması ihtimalinin yüksek olduğu düşünülüyor Washington’da.

Serdar Turgut’un yazısı