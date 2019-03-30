Serdar Turgut: Washington Golan Tepeleri’ni tartışıyor

Başkan Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıma kararından sonra Washington’da yoğun tartışma başladı. Cumhuriyetçi Parti bunu başkanlık kararı olmaktan çıkarıp bir yasa haline dönüştürmek istiyor. Bunda amaç ileride gelecek yeni başkanların bu kararı geri çekme imkanını ortadan kaldırmak, onları anayasaya uymaya zorunlu hale getirmek.

Cumhuriyetçi Parti içinde azınlıkta olsalar da karara karşı çıkanlar da var. Onlar İsrail’in Golan Tepeleri üzerine egemenliğini tartışmadıklarını ancak kararın açıklanmasının zamanlamasına karşı olduklarını söyleyerek tavır alıyorlar. Demokrat Parti ise çoğunlukla karara karşı çıkıyor. Yahudi lobileriyle araları iyi olan Demokratlar bile bu kararın İsrail’in aleyhine çalışacağını söyleyerek kararın geri alınmasını istiyorlar.

Reklam

Serdar Turgut’un yazısı

