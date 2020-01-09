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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Vasatın diktatörlüğü

Vasatın dışına çıkmak Türkiye’de toplumdan dışlanma ve hiç bir şekilde başaramama tehlikesini beraberinde getirir. Türkiye neredeyse planlı programlı biçimde vasatın hakim olduğu hatta diktatoryasını ilan ettiği bir ülke haline dönüştü.

Medya, eğitim, üniversiteler, siyaset, adalet, bilim dünyası hep vasatı tutturmayı başarı olarak görenlerin dünyaları olmuş durumda.

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Türkiye bilgisiyle birikimiyle öne çıkmak isteyenlerini cezalandırmak ister gibi. Vasatın diktatoryası kendisine teslim olmayanları cezalandırıyor. 

Serdar Turgut’un yazısı

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