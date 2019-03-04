Serdar Turgut: Türkiye’ye elçi adayı Satterfield Bush politikalarına en fazla destek veren bürokrat

Başkan Bush Irak’a girmek ve rejim değişikliğini sağlamak isteyince devlet içinde ciddi bir tartışma ve fikir ayrılığı yaşandı. Önemli isimler bunun yanlış olacağını söylüyorlardı ancak Arap uzmanlığı bulunan David Satterfield, Bush politikalarına en fazla destek veren bürokrat oldu.

Sonunda Irak’taki başarısızlıkların faturası da bu tavrı nedeniyle ondan çıkarılmaya başlandı.

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Bu tavrının ödülü olarak Bush onu Irak’taki elçiliğe ikinci adam olarak gönderdi. Böylece ABD’deki Irak politikasının tüm hataları ve sonuçları iyice onun üstüne kalmış oldu.

Daha sonra Washington’a döndü. Obama başkan olunca onu kızağa almak için Roma’da hiç bir pratik işlevi olmayan bir alt düzey elçilik görevine göndertti ve 8 yıl boyunca orada tuttu.

Ancak Trump iktidara gelince Washington’a dönebildi ve Dışişleri Bakanlığı’nın yakın doğu biriminde ikinci adam oldu. Bu görevinde yönetimin Türkiye ve bölgemiz ile ilgili tüm kararlarında etkili olmaya başladı.

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Serdar Turgut’un yazısı