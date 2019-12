Serdar Turgut: Türkiye ve Libya anlaşması belki de yüzyılın en dahiyane fikri

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz için imzalanan münhasır ekonomik bölge oluşturulması anlaşması belki de yüzyılın en dahiyane fikri olarak gelmeye başladı bana. Bir süredir Washington ve New York’taki uluslararası ilişkiler uzmanları ile bunu konuşuyordum zaten. Hepsi de aynı şeyi söylüyorlar “O anlaşma belki de yüzyılın en büyük oyun kurucu hamlesi olabilir” diyorlar.

Hatta geçenlerde Noel tatili nedeniyle New York’a gelmiş olan bazı Georgetown Üniversitesi School of Foreign Service‘den gelen bazı uzmanlarla konuyu konuşma fırsatım oldu. Bu okulun bu bölümü ABD dışişlerinin elitlerini bünyesinde barındırıp yetiştiren bir okuldur. Konuştuğum herkes Türkiye ile Libya anlaşmasını okuldaki derslerinde okutacaklarını ve bunun gerçekten de çok iyi düşünülmüş bir oyun kurucu ve başkalarının da oyununu bozan bir manevra olduğunu söylediler.

Serdar Turgut’un yazısı