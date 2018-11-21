Serdar Turgut: Türkiye, Suudiler kadar zengin olsaydı parayı bastırıp Gülen’in iadesini sağlayabilecekti

Amerika düne kadar hep kendisi için demokrasinin beşiği olduğu, insan haklarına hukuka saygılı olduğu hikayesini anlattı. Dış politikasının bile temelinde insan hakları ve demokrasinin olduğunu söylüyordu.

Dün anlaşıldı ki Kaşıkçı olayına rağmen Amerika’nın Suudi Arabistan ile yakın ilişkisi hiç değişmeden sürecek. Üstelik bu da temelde para yüzünden yapılacak.

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Bu benim için sürpriz olmadı, bunu zaten iki gündür yazdım, anlattım ama bakalım bundan sonra Amerika kendisi için ne tür hikayeler uyduracak bunu merak ediyorum doğrusu.

Bu ülkenin geleneksel aydınlarının ve devlet yapısının bu yeni durma adapte olabilmeleri bu ayıpla yaşayabilmeleri çok zor olacak.

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Bu yaşananlardan sonra anladım ki eğer Türkiye, Suudi Arabistan kadar zengin olsaydı hemen bugün parayı bastırıp Gülen’in iadesini sağlayabilecekti.

Para söz konusu olduğunda hak hukuk palavraları atılmıyor zira. Son olayda bunu net olarak gördük.

Belki sloganı da ‘America first’ yerine ‘money first’ olarak atmak daha doğru olacak.

Serdar Turgut’un yazısı