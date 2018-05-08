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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Türkiye lehine tek bir kişi bile söz söylemiyor Kongre’de

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Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo aslında eski üyesi olduğu Kongre’nin Türkiye aleyhine alacağı kararlara temelde karşı değil, ama bu adımların dış politikada yapılacak bazı stratejik hamleleri şu anda baltalayabileceğini düşünüyor. Ancak Kongre’nin nasıl çalıştığını çok iyi bilen Pompeo, dış politikayı planladığı biçimde yürütmesine Kongre tarafından müdahale edilmesine karşı fazla bir şey de yapamayacağını çevresine ifade ettiği söyleniyor.

Pompeo, Türkiye’ye yönelik stratejileri yeniden düşündüğü bu dönemde, Kongre’nin getirebileceği bazı yaptırımları da strateji belirleme çalışmasının boyutlarına ilave etmek zorunda kaldı.

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Çok kısa süre öncesine kadar Kongre içinde gerektiğinde Türkiye’yle ilişkinin iyi gitmesi için çaba gösteren ve Türkiye’ye sempatiyle bakan “Turkish Caucus” adlı bir oluşum vardı. Ancak bu grup, ABD’deki koruma olayından sonra ortadan yok oldu ve şu aralar Türkiye lehine tek bir kişi bile söz söylemiyor Kongre’de.

Serdar Turgut’un yazısı

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