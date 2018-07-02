Serdar Turgut: Türkiye hakkında Kongre ile yönetim arasında tam bir koordinasyonsuzluk var

Türkiye hakkında kongre ile yönetim arasında tam bir koordinasyonsuzluk var. Bu ortamda görevleri gereği Türkiye hakkında iş yapmak durumunda olan kongre pesoneli de ortada bir genel strateji olmadığı için bildikleri gibi hareket ediyor. F-35 yasağı getiren yasa bunların elinden çıktı. Rahip Brunson meselesi de her sorunun üstünde gibi algılanabiliyor.

Yönetim bu ortamda yeni Türkiye Büyükelçisi adayını açıklarsa onun kongre komisyonu önünde ifade vermek zorunda kalmasından korkuyor. Kendilerine uzun zamandır talep ettikleri Türkiye stratejisinin uzun süredir verilmemesinden zaten şikâyetçi olan komisyondaki senatörlerin önlerine gelen adayı sorularıyla bayağı zorlayacakları da düşünülüyor.

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Bundan önceki büyükelçi John Bass’ın soruşturmasında da hayli terletildiğini anlatan kaynaklar, bu defa gelecek adayın işinin daha zor olduğunu vurguluyor.

Adaya gelebilecek sorular hakkında cevaplar hazırlaması gereken yönetim de bu cevaplar konusunda henüz net değil.

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Serdar Turgut’un yazısı