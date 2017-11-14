Serdar Turgut: Türkiye-ABD ilişkilerindeki düşüşün altına güvenlik ağı çekildi

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Yakın dostum” diye hitap edip, “Aramızdaki ilişki hiç bu kadar iyi olmamıştı” diyor. Bunun yanında yönetimin ikinci adamı Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başbakan Binali Yıldırım’la Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede “iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyileştirilmesi gerektiğini, stratejik ortaklığın çok önemli olduğunu” söylüyor.

Ama zirvede bu iyi niyetlerin ifade edilmesine rağmen iki ülke arasındaki ilişki daha da bozulma yolunda yürüyor. Hatta son görüşmenin en somut sonucunun, “iki ülke arasındaki ilişkinin serbest düşüşünün altına bir güvenlik ağı çekilmesinden ibaret olduğu” bile söylenebilir.

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Serdar Turgut’un yazısı