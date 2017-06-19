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Serdar Turgut: Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar bozuk olduğu bir dönem hatırlamıyorum


 

1992 yılından bu yana Amerikan basın kartını da taşıyorum. Birçok başkanın Ankara ile ilişkisini bizzat takip ettim. Diğerleri hakkında ise arka plan bilgilerine sahibim. Türk-Amerikan ilişkilerinin bu kadar bozuk ve daha da bozulmaya aday olduğu başka dönem hatırlamıyorum.

Gülen’in iadesi, ABD’nin YPG’ye desteği dışında iki ülke arasındaki ilişki daha derinden, çok daha kalıcı bozulmaya doğru gidiyor. Ankara’nın da ilişkinin bu sürece girmesinde mutlaka sorumlulukları var ama ben meselenin Washington tarafını takip etmek ve anlamakla yükümlüyüm.

Şimdi ise devlet aklı yok. Akil insanlar ya tamamen ortadan çekilmişler ya da onları dinleyen bulunmuyor. Washington’da Türkiye’yle ilişkilerin sürdürülmesinden yana olan çevreler, “Evet iki ülke arasında şu anda problemler var ama bunların hepsi iyi niyet ortaya konulduğu takdirde çözülecek düzeyde” diyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı

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