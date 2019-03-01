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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Tüm yorumcular Trump için görevden alma süreci başlatılabileceğini söylüyor

Şimdi bütün yorumcular bu soruşturmanın ilerideki aşamalarında Trump için bir ‘impeachment’ (görevden alma) süreci başlatılabileceğini söylüyorlar ben de aynı fikirdeyim bu defa iş ciddiye benziyor.

Bu arada Trump’ın Ruslarla işbirliği iddiasını soruşturmakla görevli özel savcı Mueller’in raporunu tamamladığı da biliniyor.
Bu raporun bu hafta ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak Trump’ın Adalet Bakanlığı’nın başına geçici olarak atadığı kişinin bunun ortaya çıkmasını engellediği söylendi.
Bunu ima eden kişi de bu soruşturmayı daha önce resmen başlatıp bugüne kadar takip etmekle sorumlu olan Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein olduğundan konu iyice ciddi bir hal aldı. Çünkü Rusya raporu bu şekilde baskı altına alınıyorsa bu da Trump’ın görevden alınması için bir başka neden oluşturabilecek.

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Serdar Turgut’un yazısı

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