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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Trump’ın kararının temelinde siyasi tavır var, üstelik yeni değil

Türkiye’nin birçok göstergede gelişmiş ülke statüsünde olduğu doğru olsa da bu kararın temelinde aslında siyasi bir tavır olduğu, üstelik yeni bir karar da olmadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Rahip Brunson krizi iki ülke arasında zirve yapmışken ve Amerika onun serbest bırakılması için birçok yaptırım getirirken Başkan Trump’ın bu genişletilmiş tercihler sistemi işine de bakılması talimatını o günlerde verdiği görülüyor. Yani Trump o dönemde sistemden çıkarmayı Türkiye’ye ilave bir baskı unsuru olarak düşünmüş ve bunun incelenmesi talimatını vermiş.

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Ancak o ağustos ayından sonra birçok adımlar atılmasına ve Rahip Brunson’un şu anda ABD’de yaşamakta olmasına rağmen o zaman verilen talimatın yönetim içindeki iletişimin çalışmaması nedeniyle ancak şimdi yürürlüğe konulduğu belirtiliyor.

Serdar Turgut’un yazısı

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