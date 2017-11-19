Serdar Turgut: Trump’ın görevden alınması imkansız gibi görünüyor

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Cinsel tacizin her türlüsüne ilke olarak karşı olmamız, mücadelelerinde daima kadınların yanında durmamız, bizi şu anda Amerika’da cinsel tacize karşı mücadele görünümü altında siyaseten doğrucu bir cadı avı yaşanmakta olduğunu görmemizi engellememelidir.

Cadı avını yürüten başlıca medya organları Washington Post, New York Times ve CNN televizyon kanalı, yani Trump’ın karşı olduğu ve “yalan haber yayıcıları” diye suçladığı merkez medya.

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Yalan haber yaptıklarına inanmamakla birlikte bu konuda Trump’ı işin içine bulaştırma çabalarının da pek objektif gazetecilikle bağdaşmadığı kesin.

Yaptıklarından sonra Bill Clinton’ı bile görevinden alamamış bu toplumun, yıllar önce yaptığı iddia edilen şeyler nedeniyle Trump’ı da görevden alması imkânsız gibi görünüyor.

Serdar Turgut’un yazısı