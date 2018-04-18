Serdar Turgut: Trump’ı Suriye’den çekilmekte aceleci davranmaması için ikna etmeyi başarmışlar

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Trump’ın “Yakında Suriye’den çekiliriz” açıklaması Washington’da duyulunca tüm yönetim birimlerinde, “Ne oluyoruz, ne çekilmesi”tartışması ve şaşkınlığı yaşanmış. Çeşitli birimlerden, özellikle Pentagon’dan bunun olamayacağı mesajını alan Başkan Trump, “Olacak, hem de 48 saat içinde” diyerek tepki göstermiş.

Önemli birimlerin başındakiler ve danışmanları ortak tavır alarak “Belirli koşullar sağlandığında belki kısa vadede bir asker çekme olabilir, ama bunu 48 saat içinde yapmak bugüne kadar sahada kazanılmış her şeyin çökmesi, kaybedilmesi anlamına gelir” diyerek Trump’ı o kadar aceleci davranmaması için ikna etmeyi başarmışlar.

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Serdar Turgut’un yazısı