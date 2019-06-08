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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Trafik hutbesi

Duymuşsunuzdur, bayram trafiği başlamadan bir gece önce Diyanet İşleri bir trafik hutbesi okutmuştu.
Bu yüzden dönüş trafiği öncesinde de inşallah bu tekrarlanmamıştır diyorum.
Çünkü ilkinde ertesi gün olan trafik kazalarında 12 ölü ve 85 yaralıydı bilanço. Alıştığımızdan düşüktü sayı ama yine de bayağıydı.
Hutbe ile kazalar arasında bir illiyet bağlantısının ille de olduğu iddiasında değilim tabii ki sadece iyi ve tutarlı bir deist olarak Diyanet’in güvenilirliğine zarar gelmesin istiyorum.
Eğer aranızda, “Yeni bir hutbe varsa sen de mutlaka duymuşundur” diye düşünenler olabilir. Bunca yıldır, bu kadar yazıda   kendimi anlattıktan sonra bunu hala düşünebilenler varsa, okuyucu ile  aramda inanılmaz bir iletişim kopukluğu var demektir.

Serdar Turgut’un yazısı

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