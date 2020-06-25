Serdar Turgut: Tarihe öfkeli bir ruh hali

Amerikan tarihinin önemli faktörü sadece kölelik döneminden ibaret değil tabii ki, bu tarih aynı zamanda siyahın haklarına sahip çıkmasının ve demokratlaşmanın da tarihi olmasına rağmen bugün tarihsel şahsiyetlerin heykellerini yıkmak olarak patlayan ‘tarihe öfkeli’ bir ruh hali de görülebiliyor.

Kristof Kolomb’un heykelini dahi yıkmaya kadar götürebildiler işi.

Reklam

Irkçılığa karşı sosyal patlamanın getirdiği bu tepkili ruh hali kendi ülkesinin tarihinde utandığı yönleri artık hiç bir şekilde hatırlamak istemiyor.

Serdar Turgut’un yazısı