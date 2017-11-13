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Serdar Turgut: Suriye’de Kürt oluşumu için ABD ve Rusya birbirine yaklaşıyor

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Birbirleriyle güç rekabeti içinde olsalar da Kuzey Suriye’de bir Kürt oluşumunun olması için Rusya ile ABD’nin görüşleri birbirine yaklaşmaya başlamış gibi gözüküyor.

Bu süreçte bilinmeyen birçok soru da var. Bunların başında Türkiye’nin tepkileriyle nasıl baş edileceği ve kimin kimi ikna etmeyi üstleneceği geliyor.

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İşte bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin ile görüşmek için Rusya’ya yapacağı ziyaret Washington’daki tüm ilgili birimler tarafından yakından izleniyor. Bu zirvede Suriye konusuna gelindiğinde tarafların tavır ve görüşlerinin nasıl olduğunu görmek ve anlamak Washington’un da bir ulusal güvenlik sorunu olarak algılanıyor burada.

Serdar Turgut’un yazısı

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