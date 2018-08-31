Serdar Turgut: Sosyalist siyaset Amerikan gençleri arasında çok popüler olmaya başladı

Son derece ilginç bir diyalektik sürecin yaşanmakta oluğunu görüyoruz.

Aşırı sağın Trump sayesinde güçlenmesinden sonra bunun antitezi olarak sosyalist hareket de güçlenmeye başlamış görünüyor. Aşırı sağın kitlelere hoş gelen popülist söylemlerine karşı Bernie Sanders’ın da çok iyi başardığı gibi popülist sosyalist siyasi tavırlar da dikkat çekmeye başlıyor. Tüm bu süreçten nasıl bir sentez çıkacağı henüz net olmamakla birlikte Amerika’da önümüzdeki yıllarda hem Washington’da hem de yerel politikada çok daha anlamlı siyasi düşünceler duyacağımız kesin gibi gözüküyor.

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Ve 2020 başkanlık seçiminde Bernie Sanders’ın çok güçlü bir aday olarak Trump’ın karşısına çıkmasına da kesin gözle bakılıyor.

Sosyalist siyaset özellikle Amerikan gençleri arasında çok popüler olmaya başladı ve onlar buna ‘milenium socialism’ adını takmış durumdalar.

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Serdar Turgut’un yazısı