Diken

Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Sosyalist siyaset Amerikan gençleri arasında çok popüler olmaya başladı

Son derece ilginç bir diyalektik sürecin yaşanmakta oluğunu görüyoruz.

Aşırı sağın Trump sayesinde güçlenmesinden sonra bunun antitezi olarak sosyalist hareket de güçlenmeye başlamış görünüyor. Aşırı sağın kitlelere hoş gelen popülist söylemlerine karşı Bernie Sanders’ın da çok iyi başardığı gibi popülist sosyalist siyasi tavırlar da dikkat çekmeye başlıyor. Tüm bu süreçten nasıl bir sentez çıkacağı henüz net olmamakla birlikte Amerika’da önümüzdeki yıllarda hem Washington’da hem de yerel politikada çok daha anlamlı siyasi düşünceler duyacağımız kesin gibi gözüküyor.

Reklam

Ve 2020 başkanlık seçiminde Bernie Sanders’ın çok güçlü bir aday olarak Trump’ın karşısına çıkmasına da kesin gözle bakılıyor.

Sosyalist siyaset özellikle Amerikan gençleri arasında çok popüler olmaya başladı ve onlar buna ‘milenium socialism’ adını takmış durumdalar.

Reklam

Serdar Turgut’un yazısı 

SON HABERLER

Yeni Akit’in manşetinde ‘çocuk evliliği’ haberi: Batı’da teşvik, bizde hapis

Provokatif yayınlarıyla dikkat çeken, ‘nefret söylemleri’ raporlarında ilk sırada yer alan AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesinde ‘Batı’da teşvik, bizde hapis’ başlığıyla yayımlanan haberde, “Aile kurumu oluşturmak ve nüfusu artırmak için evlenme yaşını 14’e düşüren ABD’de, genç evlilere her ay 450 dolar yardımda bulunulurken, Türkiye’de ailelerinin rızasıyla evlenen genç çiftler 8-16 yıl hapisle cezalandırılıyor” dendi.

Brunson iddianamesinden: Misyonerlik var, telefonundan maklube videosu çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede Brunson’a ait USB bellek ve cep telefonuyla SIM kartının içindekilere ilişkin detaylar da yer aldı. İddianamede, Brunson’a ait bazı dijitaller ‘misyonerlik adı altında illegal faaliyet’ olarak nitelendirildi. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...