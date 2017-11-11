Serdar Turgut: Sorunların çözümü için somut bir adım atılmadı

– Amerikan tarafına göre, şu anda Türkiye açısından iki ülke arasında başlıca 3 önemli sorun var.

1- Zarrab davası, 2- Fethullah Gülen’in iadesi, 3- Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye verilen destek

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– Görüşmede iki taraf da bugüne kadar söylediklerini tekrar etti. Sorunların çözümü için somut bir adım atılmadı (…) Pence zaten değiştirme gücü olmadığı bu konular hakkında daha sonra tutamayacağı bir değiştirme güvencesi vermedi. Türkiye de kendi tavırlarını yine net olarak anlattı.

Sonuçta “İki taraf da bu konularda şu anda anlaşamamaya anlaştılar” diyebiliriz.

Yıldırım ile hayati konuların çözümünde anlaşamasalar dahi en azından diyalog kapılarının açık bırakılmasını kararlaştırdılar (…) bu zirvenin bence tek ve en önemli sonucudur.

İki ülke ilişkisinin düşüşünün altına bir güvenlik ağı çekilmiş oldu.

Serdar Turgut’un yazısı