Serdar Turgut: Rahip Brunson bu seçmen kitlesi için çok önemli, Trump da bunu biliyor

“Bunca yaşanandan sonra Trump kendisine hala bağlı kalan bu seçmen kitlesine müteşekkir olduğunu göstermek ve onları sevindirmek için bir şey yapmak zorunda hissediyor kendisini. İşte bu yüzden içte başı her sıkıştıkça Beyaz Saray’da etrafına ‘Türkiye’den bir haber var mı’ diye soruyor.”

Rahip Brunson bu seçmen kitlesi için çok önemli, Trump da bunu biliyor. Onu ABD’ye getirtebilirse bu kitlenin ona daha da bağlanacağını biliyor. İki ülke arasında var olan tüm önemli konuları ikinci plana atıp sadece buna konsantre olması da bu yüzden.

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Mesele dış politika değil Trump’ın siyasi geleceği ile ilgili Sonunda kaynağım meseleye Amerikan bakışının bir başka boyutunu da ortaya şu sözlerle koydu: “Şimdi Türkiye bu siyasi gelecek ile oynamanın kendi çıkarına olup olmadığını da düşünmeli bence. Varsayalım Brunson getirilemediği için bu seçmen tabanı koruması zayıfladı ve Trump görevden alındı. O zaman yerine Mike Pence gelecek. Bu da Türkiye’nin hiç isteyeceği bir şey katiyen olmamalı diye düşünüyorum.”

Serdar Turgut’un yazısı