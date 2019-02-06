Serdar Turgut: PYD/YPG’liler Washington’da önemli isimlerle görüşemedi

Moskova ile bu konuda yaptığı temaslardan sonra bir ekiple Washington’a gelen İlham Ahmed, eski PYD Washington temsilcisi olduğundan, zaten işleyişini çok yakından bildiği şehirde 15 gün süren çok yoğun bir lobi faaliyeti sürdürdü.

Bu lobi faaliyetinin amacı Amerika’nın Suriye’den çekilme takviminin yavaşlatılması ve Fırat’ın doğusundaki güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye’ye bırakılmamasını sağlamaya yönelikti.

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Washington’daki üç katlı binalarında faaliyet göstermekte olan PYD/YPG’liler yönetimin önemli isimleriyle görüşemediler. Örneğin savunma bakanı onları kabul etmedi. Onlar da daha çok senatörler üzerine konsantre oldular. Beyaz Saray ile tek temasları senatörlerle yedikleri yemekte Trump International Otel’de Trump ile ayarlanan karşılaşmalarıyla sınırlı kaldı.

Senatörlerle temaslarından daha çok sonuç aldıkları şimdilik söylenebilir. Çünkü Senato’ya bir tasarı sunuldu ve Amerika’nın Suriye’den çekilmesinin temkinli ve güvenli olması istendi.

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Serdar Turgut’un yazısı