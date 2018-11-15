Serdar Turgut: Pentagon’daki odasında Kürdistan haritası gösteren kişi YPG ile toplantıdaydı

Washington’daki Kürt Enstitüsü çarşamba günü ulusal basın merkezinin toplantı odasında “DEAŞ sonrası Ortadoğu’daki Jeopolitik Gelişmeler” konulu bir toplantı düzenledi.

YPG’nin hem bölgedeki hem de Washington’daki önde gelen isimlerinin katıldığı tıoplantının katılım listesne baktığımda meselenin ilk bakışta sunulduğu kadar masum bir akademik süreç olmadığı belli oldu.

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Bana bu şehirde ilk görev yaptığım yıllarda Pentagon’daki odasında Kuzey Suriye ve Irak’ı içine alacak şekilde çizilmiş Kürdistan haritasını gösteren kişi de bu toplantıya katılmaktaydı.

Böylece toplantının resmen açıklanmayan amacı bölgede bir Kürt oluşumunun nasıl kurulacağı haline dönüşmüştü.

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(…) katılımcı listesine bakarsanız konunun Washington’da ne kadar güçlü isimlerle tartışıldığını görürsünüz.

Washington’daki bu toplantının tam da Fırat’ın doğusunda neler olacağının Türkiye ile Amerika arasında tartışıldığı bir döneme denk gelmesi de tesadüf değil tabii ki.

Buradaki Kürt Enstitüsü, DEAŞ’tan sonra bölgedeki YPG unsurlarının İran’ın yayılmacı politikalarına karşı duracak en etkili güç oldukları söylemini de kullanıyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı