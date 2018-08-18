Serdar Turgut: Pentagon’da Türkiye tartışması generaller arasında tüm gücüyle sürüyor

Pentagon içinde bir süre önce başlamış olan Türkiye tartışması generaller arasında tüm gücüyle sürüyor. Amerikan ordusunun avrupa gücü komutanlığı EUCOM başta olmak üzere NATO’ya yakın tüm generaller Türkiye’nin önemine vurgu yapıyorlar ve ABD-Türkiye ilişkisinin bir an önce iyileştirilmesinin gerektiğini söylüyorlar. Suriye koşullarında YPG ile ortak çalışmakta olan CENTCOM’un generalleri ise Türkiye karşıtı tavırlarını sürdürüyorlar. Bu arada emekli oldukları halde Pentagon içinde çok saygı duyulan bazı generallerin de dışarıdan tartışmaya müdahale ederek Türkiye’nin önemine vurgu yapmakta oldukları öğrenildi. Bu çevre Türkiye yıl sonuna kadar NATO’dan çıkabilir uyarısını da yaptılar.

Raporunu yazma sürecinde olan Mattis’in generaller arasında süregiden bu tartışmaya müdahil olmadan iki tarafı da dinlediği belirtiliyor. Bir süre önce ülkemize gelen EUCOM komutanı general Scarparotti’nin de Mattis ile sürekli Türkiye için temasta olduğu ancak CENTCOM generalerinin de Menbiç’ten uydu ile sürekli telekonerans istedikleri söyleniyor. Bakanllık makamına gelmeden önce kendisi de bir CENTCOM komutanı olan Mattis NATO yanlısı komutanlarına çok önem verse de bu geçmişi yüzünden CENTCOM’u da dinlemek zorunda hissediyor kendisini.

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Serdar Turgut’un yazısı