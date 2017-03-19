Serdar Turgut: Pentagon kaynakları son durumu yansıtan yeni bir haritanın üzerinde çalışıldığını söylediler

Pentagon içinde uzun yıllardır bölgemizde bir Kürt devleti oluşumunu destekleyen derin devlet unsurları vardı. Nitekim ben bu konudaki bir haritayı, yine bu kurum içinde çalışan bir yetkilide yıllar önce görmüştüm.

Trump, Suriye Kürtleri ve Türkiye konusundaki tavrını netleştirmedikçe devlet yapısı içindeki bu unsurlar, Türkiye düşmanı çevrelerle ortak çalışarak bölgede bir Kürt oluşumunun ortaya çıkmasına uğraşıyorlar.

Bana bu konuları anlatan Pentagon kaynakları, eskiden gördüğüm haritanın artık geçerli olmadığını, bunun yerine son durumu yansıtan yeni bir haritanın üzerinde çalışıldığını söylediler.

Devlet birimleri içinde yer alan bu unsurların yanı sıra Beyaz Saray’da Trump’ın çevresinde yer alan insanlar arasında da Türkiye karşıtlığı ve İslamofobi tırmanıyor. Onlar da Trump’ın kararsızlığının yarattığı resmi politika yokluğundan kaynaklanan boşluğu kullanarak devlet içindeki Kürt dostu unsurlarla işbirliğine girdiler.

Serdar Turgut’un yazısı