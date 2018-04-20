Serdar Turgut: Oluşturulacak Arap birliğinin Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olacağı düşünülüyor

Plana göre 4-6 ay içinde Suriye’nin kuzeyinde bulunan 2 bin Amerikan askeri çekildiği takdirde yerine Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) yapacağı askeri katkıyla oluşturulacak bir Arap birliği konulacaktı. Ayrıca bu ülkelerden operasyonları finanse etmeleri için para da vermeleri istendi.

Eğer hayata geçirilebilirse bu Arap birliğinin;

Reklam

1- Bölgede YPG’nin ve Amerika’nın yapamadığını yapacağı ve yerel Sünni Arap halkın güvenini kazanacağı,

2- Bölgeye müdahale planları olan Türkiye’ye karşı caydırıcı güç olacağı,

Reklam

3- Bölgeye yönelik planları olan İran ve ona yakın milis güçlerine karşı etkili bir güç oluşturacağı düşünülüyor Washington’da.

Serdar Turgut’un yazısı