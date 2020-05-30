Serdar Turgut: New York’tan yola çıkın, Virginia’ya geldiğinizde ırkçılık bölgelerine girmeye başlarsınız

Amerikan toplumunda çok yaygın ve derinde fırsat beklemekte olan bastırılmış ırkçı duygular hakimdir.

Bu bastırılmış duygular son günlerde bazı olaylarda görüldüğü gibi ani patlamalarla ortaya dökülür.

Koşuya çıkmış bir zencinin tüm fiziki görünümleriyle ‘biz ırkçıyız’ diye haykırmakta olan iki beyaz tarafından durup dururken vurulup öldürülmesi veya zencinin boynuna boynuna dayadığı dizi ile aslında bir tutuklama girişimi değil bir infaz gerçekleştirmiş olan polisi ile bu tür ırkçı patlamaların nelere mal olabileceği gözler önüne serildi.

Gerçi bu tür duygular Amerika’nın bazı bölgelerinde diğerlerine göre daha yaygındır, oralarda bu duygular daha serbest ifade edilir.

New York’tan arabayla yola çıkın Washington’un geçip Virginia eyaletine girdiğinizde ırkçılık bölgelerine girmeye başlarsınız daha güneye örneğin Atlanta, Alabama gibi yerlere geldiğinizde oraların bir ırkçının ıslak rüyası gibi yerler olduğunu keşfedersiniz.

Yıllar boyu sürmüş olan sivil özgürlükler hareketleri ve ırkçılık aleyhine çıkarılmış onlarca yasa insanların zihinlerine gömdükleri ırkçı tepkileri arada bir fırsat bulduklarında ortaya çıkarmalarını engelleyememektedir.

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Serdar Turgut’un yazısı