Serdar Turgut: Moskova’daki zirvede Türkiye açısından hayati önemi olan konular konuşulacak

Aslında asıl Başkan Trump, Putin’i eylül ayında Washington’a davet etmek istiyordu.

Ancak Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, özel savcı Muelller’in sürdürdüğü Rusya soruşturması sürerken bu şemada bunun hatalı olacağını ve bu davet için soruşturmanın bitmesinden sonra 2019 yılında gerçekleşmesinin daha doğru olacağını söyledi.

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Trump bunun üzerine hazırlıkları tamamlanmış eylül zirvesini ertelemek zorunda kaldı.

Ancak iki lider de bazı konuların acil olarak konuşulması gerektiği ve o kadar uzun beklenilmemesi gerektiği üzerinde de anlaşmış durumdalar.

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Bu nedenle Putin hamleyi yaptı ve Trump’ı Moskova’ya davet etti.

Buradaki kaynaklar büyük bir aksilik çıkmazsa bu yıl bitmeden önce zirvenin gerçekleşmesinin beklendiğini söylüyorlar.

Bu zirvede Türkiye açısından hayati önemi olan konular konuşulacak.

Fırat’ın doğusu için Esad rejimi ile görüşen YPG’nin attığı adımlar ve İdlib meselesi iki liderin gündeminde olacak.

Bu yüden o zirve öncesinde Başkan Erdoğan’ın Putin ile yaptığı her konuşma çok önemli, bunlar da Washington tarafından yakından takip ediliyor.

Serdar Turgut’un yazısı