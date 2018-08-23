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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Mnuchin ile Adelson Türkiye’den öç alacaklarını Washington’da her yerde söylemeye başladı

Elçiliğin Kudüs’e taşınmasına dünyada en sert ve ilkeli tepkinin Türkiye’den gelmesine Mnuchin ile Adelson’un çok şaşırdıkları Washington’da biliniyor. Bunlar bunun öcünü zamanı geldiğinde Türkiye’den alacaklarını Washington’da her yerde söylemeye başladılar.

Washington perde arkasında İsrail’in bulunduğu ittifak zaten bir süredir bölgemizde Amerika’nın istediğinden farklı davranan ve sadece kendi çıkarları ne gerekiyorsa onu yapan Türkiye’den rahatsızlardı. Türkiye’yi kendi planları önünde bir engel olarak görüyorlar. Kudüs olayı da zaten var olan tepkilerin patlamasına yol açtı ve bugünlere gelindi. Şimdi Hazine Bakanı Mnuchin’n hedefinde yine Türkiye var ve Trump ile onun arkasında yine Sheldon Adelson duruyor.

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Serdar Turgut’un yazısı 


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