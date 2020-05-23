Serdar Turgut: Mars’a araç indirdiler ama online eğitim işini tam yapamadılar

Hatırlayın bu ülke Ay’a insan indirdi ve Ay’dan yapılan canlı yayında yaptıklarını dünyaya seyrettirdi. Ayrıca Mars’a araç indirdiler ve toprak numunesi alıp dünyaya getirip analizini yaptılar ve şimdi de Mars’ta koloni kurmak projeleri de var.

Bütün bunlar başarıldı ama bunlara göre çok daha basit olması gereken bir online eğitim işi bile tam yapılamadı.

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Bu nasıl olabilir diye sorarsanız, çünkü Ay ve Mars işleri Amerika’nın devlet olarak güçlü olmasına katkı yaptığından önemseniyor. Öte yandan online eğitim sadece vatandaşın hayat kalitesini ilgilendirdiğinden, bu sistemde insanın düşünülmesi ayıp olarak görüldüğünden, umursanmıyor.

Serdar Turgut’un yazısı