Serdar Turgut: Kuzey Suriye’deki otonom kültürel özerk oluşum Türkiye sınırına yakın olmayacak

İlgili birimlerin Beyaz Saray istediği anda gönderecekleri strateji için yaptıkları öneri çalışmalarında, Münbiç anlayışı sonrasında Türkiye’nin duyarlılıklarını incitmeden Kürtler için bir formül geliştirmek, üzerinde en çok kafa yorulan, en zorlu bölümü oluşturuyor.

Bu çalışmalarda geçen şubat ayında üzerinde uzlaşmaya varılan ön mutabakat temel alınıyor.

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Amerika, Suriye’nin uzun vadede toprak bütünlüğünün korunması ilkesine sıcak bakmaya başladı. Kuzey Suriye’deki Kürtler için de toprak bütünlüğü korunmuş Suriye içinde merkezi yönetimden kopmayan ve idari ve kültürel özerkliği bulunan bir Kürt oluşumu öngörülüyor.

Yönetim içinde buna “Kuzey Irak modeli” de deniyor. Bunu Rusya uzun süredir zaten savunuyordu, hatta Washington, Rusya’nın üzerinde çalıştığı yeni anayasa taslağında bu önerinin yer aldığını biliyordu.

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Kuzey Suriye’deki otonom kültürel özerk oluşum, Türkiye sınırına yakın olmayacak ve bu oluşum ile Türkiye arasında Kürt unsurların da katılmasıyla rafine edilecek Suriye ordusu bulunacak. Bu bölgede Rusya ile ABD ortak garantör gibi davranacaklar. Türkiye’nin de gözlemci statüsünde sınırları tam korunmuş bir ülke olarak konumlanması düşünülüyor bu planda.

Serdar Turgut’un yazısı