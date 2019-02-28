Serdar Turgut: Kushner’in Türkiye’den destek isteyeceği kesin

Kushner’in, Türkiye’den destek isteyeceği kesin de bunun için bize yeni bir şeyler söylemesi gerekiyor.

“Bunun ne olabileceğinin anahtarı ekonomide olabilir” diyen kaynaklar da vardı burada.

Reklam

Kushner bu planının istediği gibi gerçekçi ve işleyebilir olabilmesi için bölgeye toplam 65 milyar dolarlık bir para aktarmayı düşünüyor. Bunun halkaları birbirine yaklştıracağı düşünülüyor burada.

Bunun 25 milyar doları 10 yıl içinde Gazze ve West Bank’e aktarılacak. 40 milyar doları da Mısır, Ürdün ve koşullar uygun olduğu takdirde Lübnan arasında paylaştırılacak.

Türkiye’nin bölgede etkinliği olduğundan, en azından bölge halkının kalbini kazanmış olduğundan, Amerika’dan ekonomik bazı açılımlar isteyebileceği ve ancak bu şekilde plana koşullu destek verebileceğini söyleyebileceğini söylüyor buradaki bazı kaynaklar.

Reklam

Serdar Turgut’un yazısı