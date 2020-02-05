Serdar Turgut: Koronavirüs global güç savaşında aktif biçimde, silah gibi kullanılıyor

Bilim insanlarının aksine siyasetçiler Koronavirüs hakkında onu olduğundan fazla korkunç gösteren açıklamalar yapıp duruyorlar. Global bir korku, tepki yaratılıyor ve hepsi de Çin’e yönlendiriliyor. Yani anlayacağınız Koronavirüs global güç savaşında aktif biçimde, silah gibi kullanılıyor.

Ha bunu derken virüsün bilinçli olarak ABD tarafından Çin’de yayıldığı gibi bir komplo teorisine de girmiyorum. “Böyle bir şey olabilir mi” diye de sorarsanız “Evet tabii ki olabilir bu dünyada katiyen böyle şeyler olmaz” da demiyorum. Sadece bu durumda ABD’nin kendiliğinden ortaya çıkmış olan bir durumu kendi çıkarları için kullandığını sanıyorum.

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Dünya Sağlık Örgütü tabii ki görünürde bağımsız bir kuruluştur ama genellikle Amerikan otoritesinin etkisi altındadır, bu salgını durduracak aşı tabii ki bulunacak ama bunun zamanlamasını da maalesef Amerika yapacak.

Serdar Turgut’un yazısı