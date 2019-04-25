Serdar Turgut: Kongre’de Türkiye’yi açıktan savunabilecek tek üye yok

1- Kongre içinde Türkiye’yi açıktan savunabilecek, sempatiyle yaklaşan tek bir üye bile yok.



2- Temsilciler Meclisinde çoğunluğu le geçirmiş Demokrat Parti’nin 2020 seçimi için şimdiden çıkardığı tüm adaylar da bir soykırım yasasını destekleyeceklerini açıklamış durumdalar.



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3- Türkiye’nin tutmuş olduğu lobi şirketlerini ise Washington’da kimse fazla ciddiye almıyor.



4- Daha şimdiden Temsilciler Meclisi’nde ve senatoda 100’ü aşkın üye soykırım yasa tasarısını imzalamış durumda. Bu sayının önümüzdeki günlerde tırmanması bekleniyor.



5- Peki bütün bunlar tamam da Başkan Trump belki Türkiye’den yana tavır almaya ikna edebiliriz de denilmesi zor gözüküyor. Çünkü onun çok önem verdiği evanjelist güçler de soykırım tasarısını desteklemiş durumdalar. Yani Trump “meds yeghern’ demiş olsa bile tasarının geçmesini engelleyemeyebilir.

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Serdar Turgut’un yazısı