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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: İstihbarat çevrelerinin İran’da rejim değişikliğinin bir yıl içinde olacağı hesabını yaptığı belirtiliyor

Yine bu nedenle ABD, İran’ın ihracatını ve ithalatını sıfırlama kararı aldı. Eğer sıfırlarsa ekonomik krizin ülkede büyüyeceğini ve isyanın oluşacağını hesaplıyor.

Hatta istihbarat çevrelerinin de rejim değişikliğinin bir yıl içinde olacağı hesabını yaptığı bile belirtiliyor.

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Amerika işte bu nedenle bu yeni yaptırımları delebilecek ülkelere karşı sert açıklamaları şimdiden yapıyor.

Çünkü bu yaptırım delindiğinde rejim değişikliği hesaplarının gerçekleşmeyeceğini biliyorlar.

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Bu bağlamda “Ya yaptırımlara uymazlar” diye Fransa’dan da Almanya’dan da Türkiye ve Çin’den de korkuyorlar.

Çünkü Washington’da yönetim içinde ipleri eline almış gibi gözüken neokon-evanjelist koalisyonun hedefinde İsrail’in çıkarlarını korumak için İran var ve bu yaptırımlar bu koalisyon açısından çok önemli.

Rahip Brunson gibi bahanelerle Türkiye ile aralarını son günlerde gerginleştirme çabalarını da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Onlar şu anda Türkiye’yi tam okuyamıyorlar. Tam ne yapacağını da göremiyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı 

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