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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: İstanbul ile ilgili gelişmeler X faktörünü daha da vahim hale getiriyor

Temelleri sağlam olmayan ekonomilerde X faktörü 1 + 2 = 3 eşitliğini bozamıyor. Çünkü şeffaflık, adalet ve genelde güvenli ortam olduğunda eşitlik hep tutuyor. Türkiye’de ise 1 + 2 = 100 olduğunu iddia gibi absürt bir durum zaten varken bir de X faktörü çılgınlar gibi davranabiliyor burada.

Açıkça söyleyeyim İstanbul ile ilgili gelişmeler X faktörünü daha da vahim hale getiriyor. Zaten bozuk olan ekonomik dengelerimiz daha da içinden çıkılmaz hale gelmek üzere. İster IMF ile anlaşma yapılsın isterseniz de yapılmasın ama sonuçta onun global sermaye için onay vereceği acı reçete artık korkusuzca ortaya çıkarılıp uygulanmasına bir an önce geçilmeli.

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Serdar Turgut’un yazısı

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