Serdar Turgut: İlk kez bir Amerikan yetkilisinden böyle bir laf çıktığını duyma mutluluğuna eriştim

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Türkiye’yi izleme görevine sahip olan Dışişleri Bakanlığı’nın Yakın Doğu İşleri bölümünden Karen Decker da bu paneldeydi ve bence çok önemli bir konuşma yaptı.

“Çok önemli NATO müttefikimiz Türkiye, bize çok kızgın. Çok haksız da değil bu kızgınlığında” diye söze başladı Bayan Decker ve şöyle devam etti: “PKK terörüne 40 bin vatandaşını kaybetmiş bir NATO üyesinden bahsediyoruz burada. Ve onlar haklı olarak bizim kendilerini anlamadığımızı düşünüyorlar. Bizler ne yazık ki bu konuda Türkiye’yle empati kuramadık.”

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Nihayet bir yıldır ilk kez bir Amerikan yetkilisinin ağzından böyle bir laf çıktığını duyma mutluluğuna eriştim.

Türk yetkililerle çok sık görüşmeler yapan Karen Decker, “Bu yüzden Türkiye çok duygusal ve çok kızgın” dedikten sonra “Bu duygusallıkları nedeniyle bizim anlatmaya çalıştığımız çoğu şeyi de dinlemiyorlar” açıklamasını yaptı.

Serdar Turgut’un yazısı