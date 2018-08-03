Serdar Turgut: İki bakana uygulanan Magnitsky Yasası Rusya için çıkarılmıştı

Amerikan Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması törenine beraber gittiği ve Trump’a büyük paralar akıtmış olan kumarhaneler kralı siyonist Sheldon Adelson ile birlikte, Başkan Erdoğan’ın, dünyada vicdanı bulunan herkesin alkışladığı Kudüs açıklamalarına çok kızdıkları ve yeri geldiğinde bunun bedelini Türkiye’ye ödetmek üzere evanjelist kesime söz verdikleri Washington’da konuşuluyor.

Başkan Trump da koyu evanjelist Başkan Yardımcısı Mike Pence’in oyununa düşünce, Hazine bu zamanın geldiğine karar vermiş olmalı ki, önceki gün Magnitsky Yasası’na dayanan yaptırım kararı için Beyaz Saray’ın kapısını çaldı.

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Magnitsky Yasası, Başkan Obama zamanında Rusya’ya baskı kurmak için çıkarılmıştı. Adını, Rusya’da şüpheli koşullarda ölen bir avukat olan Sergey Magnitsky’den alır.

ABD, bu yasaya dayalı olarak Rusya’da o ölümden sorumlu tuttuğu şüpheli Ruslara yaptırımlar uyguladı. Daha sonra bu yasanın kapsamı değiştirilip global düzeyde demokrasi ve insan haklarına aykırı hareket ettiği iddia edilen ülkelere karşı da uygulandı.

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İki bakanımız hakkındaki bu girişim Trump’ın başkanlık direktifi “Executive order 13818” olarak biliniyor ve direkt Hazine’nin Magnitsky Act’ine bağlanıyor.

Serdar Turgut’un yazısı