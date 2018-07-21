Serdar Turgut: Hazine bakanı Mnuchin’in ‘Fırsat çıksa da Türkiye’den hesap sorsam’ dediği biliniyor

Türkiye’ye oynanmak istenen bu oyunun temelinde nelerin yattığını sorguladığımda yine tahmin ettiğim gibi Başkan Trump’ın etrafını sarmış olan evanjelist-neokon grubun bulunduğunu gördüm.

Hazine bakanı Steven Mnuchin, ABD Büyükelçiliği Kudüs’e taşındığı günden bu yana Türkiye’ye çok kızgın ve Washington’da etrafına “Bir fırsat çıksa da, Türkiye’den hesap sorsam” dediği biliniyor.

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Mnuchin de evanjelist. ABD elçiliğinin Kudüs’e taşınması törenine, evanjelistlere ve Trump’a para akıtmış bulunan kumarhane zincirleri sahibi milyarder işadamı Sheldon Adelson ile birlikte gtmişti.

Başkan Erdoğan çok da haklı olarak ve Amerika dışında tüm dünyanın saygısını kazanan çıkışıyla bu elçilik taşınmasına isyan etmiş ve yapılan haksızlılığı var gücüyle kınamıştı. Adelson ve bakan Mnuchin, Türkiye’nin bu çıkışına karşı bir şeyler yapmak istiyorlardı. Sonunda bu son hazırlanan tasarıyla buna giriştiler.

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Serdar Turgut’un yazısı