Serdar Turgut: Havuz başı davranış analizi

Havuz başı davranışlarını gözlemleyerek kadın erkek arasındaki farkı çok net ortaya koyabiliyorsunuz.

Eğer daha dün ya Mars’tan veya Venüs’ten dünyaya yeni gelmediyseniz kadın-erkek arasında davranış farkları olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Ama bu farkı havuz başı davranış analizi sonucunda çok daha net ortaya koyabiliyorsunuz.

Reklam

Kadınlar havuza geldiklerinde son derece sistematikler. İlk önce şezlong itinayla hazırlanıyor ve güneşe göre pozisyon aldırılıyor. Sonra iş şemsiyeye geliyor. Kadınların çoğunluğu şemsiyeyi kendi başlarına açamıyorlar veya prensip olarak mahsustan açmıyorlar ki kendilerine hizmet edilsin istiyorlar.

Erkekler genelde şöyle geliyor havuz başına;

Yanlarında fazla eşya yok. Okuyacak malzeme de bulunmuyor. Çağımızda okuma sorunu olduğunu biliyorum ama erkeklerin bu sorunu kadınlardan daha vahim yaşadıkları da bir gerçek.

Erkekler şezlonga onun nerede durduğuna pek bakmadan oturuyorlar. Aslında buna pek oturmak da denmez ama kendilerini şezlongun üstüne fırlatıyorlar.

Serdar Turgut’un yazısı