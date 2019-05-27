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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: GS kutlaması için TV’yi açınca türkü bardan naklen yayın yapılıyor sandım

Cumartesi akşamı yine yorumları izlemek için kanalı açtığımda Galatasaray’ın şampiyonluk kutlama ve kupa alma gecesinin naklen yayınlandığını gördüm.

Kanalı açar açmaz acaba yanlış bir kanal mı açtım diye kuşkuya düştüm çünkü bence stattan değil yeni Türkiye’nin çok sevdiği türkü barlardan bir tanesinden naklen yayın yapılıyor sandım.

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Futbolcular tek tek sahaya çıkmaya başlamadan önce bir takım insanlar ellerinde mikrofon, sahneye çıkıp şarkılar söylediler. Hiç bir tanesini tanımıyordum, şarkılarını galiba benim dışımda herkes ezbere biliyor olmalı ki statta herkes birlikte söylüyordu. Repertuvarları benim kafamdaki Galatasaray imajına pek bağdaştırmadığı kadar arabeskti…

“Peki bunları bu gece için kim seçti, Fatih Terim mi?”diye de sordum. Gelen cevap “Abdürrahim Albayrak seçmiş” şeklinde oldu. Eğer öyleyse Abdürrahim Albayrak ile müzik zevkimiz katiyen çakışmıyor.

Serdar Turgut’un yazısı

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