Serdar Turgut: Gencecik insanlar gelecekten umutsuz, heyecanlarını tamamen kaybetmiş, okurmuş gibi yapmaktalar

Kaliteli bir üniversitenin örneğin bir ODTÜ’nün, bir İTÜ’nün kampusuna girin bir pozitif enerjiyi hissedersiniz. Bu enerji bilim için, akıl için işleyen beyinlerin yarattığı kolektif bilinçtir aslında. Bahsettiğim türdeki gecekondu tipi üniversitelere girdiğinizde suratınıza çarpılacak olan ise bir negatif enerjidir. Bu hocasıyla öğrencisiyle birlikte hepsinden gelen kolektif kötümserliğin yarattığı bir enerjidir. Bu tür yerlerde kalitesizlik her alana yayılmıştır. Bu tür yerlerde gencecik insanlar gelecekten umutsuz olarak heyecanlarını tamamen kaybetmiş şekilde okurmuş gibi yapmaktadırlar sadece.

Bu durum gencecik insanların hayat kalitesini tabii ki dibe vurdurur ama bu tür yerlerden ‘mezun’ olduktan sonra içine çıkacakları paylaşmakta olduğumuz bu hayatın kalitesinin de dibe vurmasına neden olur.

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Serdar Turgut’un yazısı