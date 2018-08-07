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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Fırat’ın doğusu için ‘Kamışlı modeli’nden söz edilmeye başlandı

 

=Washington-Moskova hattında bu plan çerçevesinde en yoğun konuşulan konu, bu planın Türkiye’nin tepkisini en aza indirerek nasıl uygulanabileceği.

Bu bağlamdaki ısrarlı sorularıma bir süredir Washington’da net cevap alamıyordum ama son günlerde bir ‘Kamışlı modeli’ kavramından söz edilmeye başlandı.

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Bunun anlamı üzerine konuştuğum birçok kaynaktan sonra şu ortaya çıktı:

– Kürtler, Kamışlı’da olduğu gibi bölgenin yönetimini rejimle paylaşacak ama rejim güçleri de bölgeye girmeyecek. Rejim güçleri bölgenin hemen dışında, sınırda konuşlanacaklar.

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– Washington’da bu modelde konuşlanacak rejim güçlerinin sembolik düzeyde de olabileceğini ama bunların arkasında Rusya’nın da gözlemci olarak gücü olacağından, bunun etkin olacağını söylüyorlar.

Anlayacağınız özerklik oluşursa, bunun Türkiye’ye bir tehdit oluşturmasının temelde Rusya tarafından sağlanması düşünülüyor.

Serdar Turgut’un yazısı 

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