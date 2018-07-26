Serdar Turgut: F-35’lerin gönderilmesinin 2019 temmuzunu bulacağı belirtiliyor

Temsilciler Meclisi’nin ve senato’nun askeri hizmetler komitelerinin liderleri bir araya gelip üzerinde uzlaşma sağladıkları konferans raporunu dün yayınladılar. Böylece Türkiye’ye F-35 satışını koşullara bağlayan ve bunlara uyulmadığı takdirde satışın engelenmesini isteyen tasarının yasalaşması yolunda önemli son adımlardan bir tanesi daha atılmış oldu.

Parasını ödemiş olduğumuz 2 F-35 törenle Türk yetkililere teslim edilmişti. Pilotlar ve bakım ekiplerinin eğitimi şu aralar Amerika’da sürüyor. Uçakların Türkiye’ye gönderilmesinin 2019 temmuzunu bulacağı belirtiliyor. O süre içinde istenen koşullarda bir gelişme olursa Başkan Trump uçakların gönderilmesine izin verebilecek.

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Serdar Turgut’un yazısı