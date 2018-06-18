Serdar Turgut: F-35’ler teslim edilecek mi?

Yani Türk pilotlar ilk F-35’leri almaya Amerika’ya geldiklerinde Türkiye’ye sevkıyata engel çıkaran tasarı henüz yasalaşmamış olacak.

Bu durumda Türkiye’nin jetleri teslim almasının önünde bir engel olup olmayacağı yolundaki soruma bir yetkili şöyle cevap verdi:

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“Unutmayın, bu pilotlar buraya eğitim programı için geliyorlar. Yani o gün uçakları alıp Türkiye’ye götürmeleri zaten söz konusu değildi. Daha önce yapılmış olan programda da böyle saptanmıştı zaten. Pilotlar burada aylar sürecek bir eğitim programına başlayacaklar. Bu eğitim bitinceye kadar ABD Kongresi’ndeki yasa da çıkmış olur. Yani asıl karar pilotların buradaki eğitimi sürerken verilecek. Kongrede Türkiye’nin jetlerin teknik kapasitesi konusunda bilgilendirilmemesi yolunda bir hava da ağır basarsa bu eğitim sürecinin yarıda kesilmesi de muhtemel.”

Serdar Turgut’un yazısı