Serdar Turgut: Erdoğan’la Trump’ın tessadüfmüş gibi buluşmaları ihtimali hala var

Başkan Trump da genel kurul için New York’a gelecek.

Trump’la Erdoğan’ın buluşup buluşmayacakları henüz belli değil.

Bunun olması için arabulucular iki hatttan çalışmayı sürdürüyorlar ancak Amerikan tarafı şimdiden bir buluşma tespiti için uygun hava olmadğını belirtiyor.

Başkan Trump’ın bir görüşmenin olmasını arzu ettiği biliniyor.

Ancak etrafındakiler, başta ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, yeni bir görüşme olmasına karşı.

İki taraftan da başkanların görüşmesinin iki ülke ilişkisinin geleceğini kurtarmak açısında mutlaka olması gerektiğini düşünenler var. Örneğin Türkiye hakkında kritik bir rapor yazmakta olan Amerikan savunma bakanlığı bunu kesin destekliyor. Bu yüzden iki başkanın New York’ta aynı çatı altındayken sanki tessadüfmüş gibi buluşmalarının ihtimali hala daha var.

Serdar Turgut’un yazısı