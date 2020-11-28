Serdar Turgut: Erdoğan’ın caz virtüözü gibi siyasette ustalığını gösterme imkanları azalıyor

Dolayısıyla ben Erdoğan’ın siyasetin caz virtüözü olduğunu düşünmekle birlikte son dönemde çok yalnızlaştığını da ve bu yüzden siyasette yeni bir yanlış yaptığı takdirde bundan da bir yeni oyun oluşturma yeteneğinin yanında ona uyum sağlayacak başka usta oyuncuların sayısı azaldığından bunu tekrardan yapmasının artık zor olabileceğini düşünüyorum.

Özetle son gelişmeler de gösterdi ki özellikle Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi yerleştikten sonra hemen her şey tek adamın atacağı adımlara bağlandığından bence Erdoğan’ın bir caz virtüözü gibi siyasetteki ustalığını gösterme imkanları da azalmaya başladı.

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Serdar Turgut’un yazısı