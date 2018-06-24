Serdar Turgut: Eğer yasak kalırsa uçaklar fiziksel olarak Türkiye’ye gönderilmeyecek

Bütün bunlar olurken pilotlarımızın ve teknik bakım personelinin eğitimi askeri üste sürüyor. Üretici firma Lockheed Martin, jeti 21 Haziran’da resmen teslim etti. Ancak Amerikan yasalarına göre jet, pilotların eğitimi bitinceye kadar Türkiye’ye verilmiyor. Bu da ancak Kasım 2019’da olabilecek.

O tarihe kadar Senato’da daha da güçlendirilmiş olan yasakların delinip delinmeyeceği anlaşılacak. Eğer yasak kalırsa uçaklar fiziksel olarak Türkiye’ye gönderilmeyecek.

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Buna benzer bir olayın Pakistan’la da yaşandığı belirtiliyor. Pakistan geçmiş dönemde parasını verdiği halde yaptırımlar nedeniyle jetlerin mülkiyetini alamamış ve bu jetler bir süre sonra burada hurdaya çıkarılmışlardı.

Aynı sürecin Türkiye açısından da yaşanmaması için Senato’da bazı gelişmelerin olup olmayacağına önümüzdeki aylarda bakacağız.

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Serdar Turgut’un yazısı