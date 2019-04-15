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Yaramazlara biraz batar!

Serdar Turgut: Doğu Akdeniz’i kaybetmeye doğru gidiyor gibiyiz

Ancak bence geçtiğimiz hafta içinde Amerikalı iki senatör Bob Menendez ve Marco Rubio’nun senatoya görüşülmesi için sunduğu yasa tasarısı Türkiye açısından en vahim olan gelişmeydi.

Emin olun yasa tasarısının tamamı elime geçip okuduğumda başımdan kaynar sular dökülmüş gibi hissettim.

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Yıllardır bu ülkeyi takip ederim hiç bir dönemde bu kadar Türkiye aleyhine sonuçlar doğurabilecek bir adım daha önce atılmamıştı.

Herkes “Acaba İstanbul ne olacak” diye düşünüyor ama ‘bu arada’ bizler hepimiz Doğu Akdeniz‘i kaybetmeye doğru gidiyor gibiyiz. Bu tasarıyla bu yapılmaya çalışılıyor.

Serdar Turgut’un yazısı

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